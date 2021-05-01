Неожиданное явление обнаружили исследователи из Пизанского университета в Италии. Они обратили внимание на то, что окружающие начинают подражать человеку, уткнувшемуся в экран своего смартфона, и требуется на это всего полминуты.

В эксперименте участвовали около ста мужчин и примерно девяносто женщин. Один человек выполнял роль своеобразного провокатора (триггера). Он включал телефон или постукивал пальцем по экрану, уставившись в него. Через короткий промежуток времени половина окружающих тоже взялась за свои телефоны, независимо от того, происходило это в дружеской обстановке или в незнакомом обществе. При этом, когда триггер не смотрел на экран, почти никто к своим телефонам не обращался.

По наблюдению ученых, у многих из тех, кто брался за свои гаджеты по чужому примеру, никакой конкретной цели не было. Люди делали это бессознательно, стремясь согласовывать свои действия с тем, как ведут себя окружающие. В науке это называется «эффектом хамелеона», сообщает «Journal of Ethology».