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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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«Зависание» в телефоне заразительно для окружающих

«Зависание» в телефоне заразительно для окружающих
01 мая
12:46 2021
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Неожиданное явление обнаружили исследователи из Пизанского университета в Италии. Они обратили внимание на то, что окружающие начинают подражать человеку, уткнувшемуся в экран своего смартфона, и требуется на это всего полминуты.

В эксперименте участвовали около ста мужчин и примерно девяносто женщин. Один человек выполнял роль своеобразного провокатора (триггера). Он включал телефон  или постукивал пальцем по экрану, уставившись в него. Через короткий промежуток времени половина окружающих тоже взялась за свои телефоны, независимо от того, происходило это в дружеской обстановке или в незнакомом обществе. При этом, когда триггер не смотрел на экран, почти никто к своим телефонам не обращался.   

По наблюдению ученых, у многих из тех, кто брался за свои гаджеты по чужому примеру, никакой конкретной цели не было. Люди делали это бессознательно, стремясь согласовывать свои действия с тем, как ведут себя окружающие. В науке это называется «эффектом хамелеона», сообщает «Journal of Ethology».  

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