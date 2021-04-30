Такое мнение высказал председатель Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам в парламент пройдут не больше трех политических формирований.

«Социалисты получат не меньше мандатов, чем у них есть сейчас. Знаете, что ПСРМ пришла в парламент с 35 мандатами, еще два мы получили позже – по округам. Думаю, что это минимальный результат, который получат социалисты. Из того, что видим: электоральные предпочтения граждан делятся между социалистами и ПДС. Не исключаю, что могут пройти максимум только две или три партии в будущий парламент, все остальные останутся вне его. В этом случае количество мандатов социалистов превысит 40», – сказал Додон во время прямого эфира.

Лидер социалистов также заявил, что его формирование готово к выборам, а все предвыборные штабы ПСРМ уже созданы по всей стране.

«Несколько недель назад мы распределили сотни тысяч газет в районах, мы находимся в контакте с гражданами. Кстати, практику с газетами копирует ПДС. Мы каждый месяц идем и общаемся с людьми. Они нас знают, ждут, электорат готов нас поддержать. Поэтому с выборами у нас нет проблем, мы готовы», – отметил Додон.

Председатель ПСРМ подтвердил, что было бы лучше провести голосование осенью, когда эпидемиологическая ситуация будет безопаснее.

«Досрочные выборы назначены на 11 июля, я не хочу критиковать администрацию президента – правильно это или нет. Граждане дадут свою оценку. Я считаю, что выборы должны были бы состояться в конце августа или осенью из-за эпидемиологических проблем, с которыми мы столкнемся в ближайшее время. Но госпожа президент приняла это решение», – отметил Додон.

Лидер социалистов уточнил, что ПСРМ не будет вмешиваться в вопрос, связанный с поиском средств для проведения выборов. По словам Игоря Додона, им должны заниматься ответственные ведомства.