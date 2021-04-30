Пятница, 30 апреля 2021, 19:43

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

ПСРМ может получить на досрочных выборах свыше 40 мандатов

ПСРМ может получить на досрочных выборах свыше 40 мандатов
30 апреля
14:56 2021
Версия для печати

Такое мнение высказал председатель Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам в парламент пройдут не больше трех политических формирований.

«Социалисты получат не меньше мандатов, чем у них есть сейчас. Знаете, что ПСРМ пришла в парламент с 35 мандатами, еще два мы получили позже – по округам. Думаю, что это минимальный результат, который получат социалисты. Из того, что видим: электоральные предпочтения граждан делятся между социалистами и ПДС. Не исключаю, что могут пройти максимум только две или три партии в будущий парламент, все остальные останутся вне его. В этом случае количество мандатов социалистов превысит 40», – сказал Додон во время прямого эфира.

Лидер социалистов также заявил, что его формирование готово к выборам, а все предвыборные штабы ПСРМ уже созданы по всей стране.

«Несколько недель назад мы распределили сотни тысяч газет в районах, мы находимся в контакте с гражданами. Кстати, практику с газетами копирует ПДС. Мы каждый месяц идем и общаемся с людьми. Они нас знают, ждут, электорат готов нас поддержать. Поэтому с выборами у нас нет проблем, мы готовы», – отметил Додон.

Председатель ПСРМ подтвердил, что было бы лучше провести голосование осенью, когда эпидемиологическая ситуация будет безопаснее.

«Досрочные выборы назначены на 11 июля, я не хочу критиковать администрацию президента – правильно это или нет. Граждане дадут свою оценку. Я считаю, что выборы должны были бы состояться в конце августа или осенью из-за эпидемиологических проблем, с которыми мы столкнемся в ближайшее время. Но госпожа президент приняла это решение», – отметил Додон.

Лидер социалистов уточнил, что ПСРМ не будет вмешиваться в вопрос, связанный с поиском средств для проведения выборов. По словам Игоря Додона, им должны заниматься ответственные ведомства.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,75+0,34%
EUR21,37–0,37%
GBP24,57–0,43%
UAH0,64+0,33%
RON4,33–0,41%
RUB0,24–0,03%

Курсы валют в MDL на 30.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд