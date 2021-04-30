Молдове угрожают разруха по-украински, «размораживание» приднестровского конфликта и даже ликвидация в случае победы на досрочных выборах в парламент партии нынешнего президента.

После победы в поединке с социалистами с помощью политических, а не юридических решений Конституционного суда для многих молдавских аналитиков стало очевидно, что у партии Майи Санду есть шансы получить на досрочных выборах большинство в парламенте.

За этим ожидается принятие множества решений и совершение действий по окончательной дестабилизации молдавского общества, уничтожению пророссийских сил и СМИ по украинскому сценарию, навязывание ортодоксальной Молдове чуждых ценностей, обострение ситуации с Гагаузией и Приднестровьем, провозглашение курса на вступление в НАТО, а также мягкая ликвидация самого молдавского государства.

Все эти опции вытекают не из программных речей, которые озвучиваются президентом и ее партией, а тем, всем уже понятным, фактом, что Майя Санду и ПДС – лишь исполнитель воли и инструмент глобалистских и прозападных сил, которые поставили себе целью полное подчинение постсоветского пространства, включая Российскую Федерацию. История с подготовкой ликвидации Александра Лукашенко показывает, что в достижении данной цели эти силы идут на любые действия. И военные не могут быть исключением.

Часть экспертов обратили внимание, что в конфликте с парламентом западные дипломаты и канцелярии вместо того, чтобы занять нейтральную позицию, призвать стороны к диалогу и компромиссу, встали на сторону своего протеже, то есть оказались частью внутриполитического конфликта. Это означает, что на досрочных выборах будет использован тот же инструментарий, что и на президентских. Его особенность — грубое вмешательство в электоральный процесс и давление на молдавское общество, а также использование спецопераций для уничтожения противников нынешнего главы государства.

Следует ожидать, что результаты будущих выборов в парламент будут массово фальсифицироваться, модерироваться внешними силами, а в случае если ПДС не получит большинство, то Конституционный суд не утвердит их результат. После чего вероятны новое «7 апреля 2009 года» или «белорусский сценарий» с участием украинских и румынских «друзей».

По большому счету оппоненты Майи Санду должны ясно понимать, что они на выборах будут бороться не с ней, а с коллективным Западом, который этот политик и представляет в качестве марионетки.

С учетом сказанного выше становится понятно, что ни одна партия, включая ПСРМ, не сможет в одиночку справиться с отработанными технологиями манипуляций, спецопераций с использованием СМИ, социальных сетей, интернет-технологий, глобальных дезинформаций, скрытого финансирования, подкупа, а также уже имеющегося административного ресурса (последним приобретением был СИБ).

ПСРМ уже выступила с предложением о создании блока левых сил. Неизвестно, насколько осознанным является это предложение, не маневр ли, и как далеко готовы зайти социалисты для достижения главной цели – ликвидации угрозы государственности РМ.

Совершенно очевидно, что для того, чтобы одержать победу над очень серьезным противником нужно отложить в сторону партийные амбиции, создавать не партийные блоки, а «народный фронт». Левые партии просто должны стать базой, основой для союза и сотрудничества здоровых сил молдавского общества. Понятно, что именно не партийцы, а ничем не запятнавшие себя люди, государственники, должны быть в первой десятке списка такого объединения, и лишь во второй части могут находиться представители партий, ставших основой подобного объединения.

Сейчас некоторые партии на левом фланге уже начали активно нападать на социалистов, переходят на оскорбления. Это либо серьезная стратегическая ошибка, либо сознательное спойлерство, так как время для атак еще не пришло, а дефрагментация левого фланга служит победе ПДС. Любые силы, которые желают хороших отношений с Россией, а также сохранения молдавской государственности (включая «Нашу партию») после парламентских выборов будут маргинализированы, либо играть роль «картонных дурилок».

Уже сейчас, как и во время президентских выборов, чтобы заполучить поддержку патриотического и пророссийского электората, Майя Санду заявляет о важности отношений с РФ и готовности совершить визит в Москву. «Отношения с Россией для нас важны. Важны в свете того, что большое число граждан Молдовы работают в Российской Федерации, важны и с точки зрения торговых отношений», – сказала Санду и интервью одному из телеканалов 29 апреля.

То же самое мы слышали и в бытность Санду премьером. Но, как помнится, за этим не было действий, как и не было их и период выполнения функций президента. Более того, мы увидели недоброжелательный настрой в отношениях с Гагаузией, отказ от переговоров с Приднестровьем, а также атаки на российских миротворцев в регионе.

Наблюдатели отмечают, что Майя Санду действует по тому же алгоритму, что и Владимир Зеленский на Украине. Свое истинное лицо, как и ее украинский партнер, Санду покажет после выборов в парламент.

И в случае победы ПДС Молдова столкнется с обоснованно ожидаемым набором угроз: разрухой по-украински, «размораживанием» приднестровского конфликта и, возможно, даже ликвидацией государственности (либо частичной, либо полной) к концу срока.

Тем, кто думают, что краски сгущаются, достаточно посетить молдавские села, где в бытность Майи Санду министром просвещения были закрыты школы.

Учитывая предпасхальный период, будет уместно напомнить золотые слова из Нагорной проповеди: «По плодам их узнаете их».