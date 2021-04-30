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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Оказывается, и от сплетен есть польза

Оказывается, и от сплетен есть польза
30 апреля
12:01 2021
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К неожиданному выводу пришли ученые из Дартмутского колледжа в США. По их мнению, сплетни служат одним из вариантов установления связей с другими людьми.

В ходе эксперимента провели ряд онлайн игр, целью которых было определить роль сплетен в общении между людьми. Одни участники только смотрели, как ведут себя остальные члены группы, а другие могли взаимодействовать между собой непосредственно, оценивая поведение других людей и сообщая об этом товарищам, то есть фактически распространяя сплетни. Выяснилось, что те, у кого была возможность общаться, к концу игры ощущали большую взаимосвязь друг с другом по сравнению с теми, кто просто наблюдал. По мнению ученых, если нет возможности наблюдать за тем, как поступают другие, информация в виде сплетен дает возможность брать на вооружение чужой опыт. И, следовательно, сплетни могут служить налаживанию отношений и упрочению социальных связей между людьми, сообщает «Daily Mail».

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