К неожиданному выводу пришли ученые из Дартмутского колледжа в США. По их мнению, сплетни служат одним из вариантов установления связей с другими людьми.

В ходе эксперимента провели ряд онлайн игр, целью которых было определить роль сплетен в общении между людьми. Одни участники только смотрели, как ведут себя остальные члены группы, а другие могли взаимодействовать между собой непосредственно, оценивая поведение других людей и сообщая об этом товарищам, то есть фактически распространяя сплетни. Выяснилось, что те, у кого была возможность общаться, к концу игры ощущали большую взаимосвязь друг с другом по сравнению с теми, кто просто наблюдал. По мнению ученых, если нет возможности наблюдать за тем, как поступают другие, информация в виде сплетен дает возможность брать на вооружение чужой опыт. И, следовательно, сплетни могут служить налаживанию отношений и упрочению социальных связей между людьми, сообщает «Daily Mail».