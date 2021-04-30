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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В аэропорту Сингапура служащих заменили роботы

В аэропорту Сингапура служащих заменили роботы
30 апреля
11:56 2021
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В аэропорту Чанги в Сингапуре тестируется работа «бесчеловечной» регистрации пассажиров на рейс. В недавно открытом терминале нет ни одного живого сотрудника – все функции выполняют роботы. Регистрация билетов, паспортный контроль, проверка багажа и безопасности и даже посадка в самолет – все производится без участия человека. Правда, пока на всякий случай служащие аэропорта наблюдают за работой роботов и в случае возникновения проблем готовы включиться в процесс. Но если тестирование завершится успешно, необходимость вмешательства человека исчезнет.

Если новинка себя оправдает, и все остальные терминалы аэропорта будут переведены на обслуживание роботами. Это заметно сэкономит время пассажиров и существенно увеличить пропускную способность аэропорта, сообщает forbes.ru.  

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