Майя Санду вновь нарушила принцип разделения властей. После того как президент позволила себе провести заседание с участием судей, теперь она повторила тот же сценарий с членами Центральной избирательной комиссии. Поведение главы государства раскритиковали Григоре Петренко и Виктор Степанюк.

«Это замашки Лукашенко. По-моему, стоит объяснить Майе Санду, что она не имеет право проводить «рабочие заседания» с членами Центральной Избирательной Комиссии. Это не в её компетенции и является грубым вмешательством в деятельность избирательных органов. Случай с рабочей встречей с некоторыми судьями её так ничему и не научил», – написал экс-депутат Петренко в социальной сети.

Бывший вице-премьер-министр Виктор Степанюк считает, что президент Майя Санду даже не понимает принципов функционирования республики.

«С 1994 года ни один президент не позволил себе подобного. Что ждет страну, если президент и его советники так ущербно понимают принцип функционирования государства-республики. Идите в 10-11 классы, прослушайте лекции по гражданскому воспитанию о монархии и республике, о демократическом режиме, тоталитаризме и разделении властей… В каком университете вы учились?», – задается вопросом Степанюк.