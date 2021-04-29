Социальные инициативы, предложенные депутатами ПСРМ в нынешнем парламенте, будут приняты в следующем. Об этом заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в эфире телеканала NTV-Moldova

«Не будет повышения зарплат на 40% для медиков, так как законопроект прошел только первое чтение. Проблематичным остаётся БАК и ряд социальных проектов, которые ещё не прошли всю процедуру. Это на совести тех, кто так поступил. Почему нельзя было организовать ещё одно заседание парламента, чтобы их одобрить? Мы обратимся к гражданам и все им объясним. Большая часть инициатив из тех, что мы не успели внедрить, будет принята следующим парламентом», – заявил Фуркулицэ.

Он высказал сожаление, что не удалось решить проблему сотрудников МЖД. Тем не менее, председатель фракции ПСРМ надеется, что глава государства промульгирует закон об оплате счетов за электричество, поскольку этот документ прошел оба чтения и осталась промульгация президентом. Надеюсь, президент сохранит эту инициативу поддержки людей, пояснил Фуркулицэ.