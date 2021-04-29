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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: В Молдове спецслужбы следят за депутатами из оппозиции

Фуркулицэ: В Молдове спецслужбы следят за депутатами из оппозиции
29 апреля
22:06 2021
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СИБ следит за депутатами от оппозиции по указанию властей. Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил Корнелиу Фуркулицэ.

«Мы были свидетелями того как украинского гражданина похитили в центре Кишинева. Есть информация, что замешаны спецслужбы Молдовы и Украины. К сожалению, с 2009 года наши службы по указанию властей занимаются слежкой и давлением на политиков. Я убежден, что за мной следили, прослушивали, начиная с 2014 года. Была незаконная прослушка и, думаю, что это продолжается и сегодня. Это непозволительно», – сказал Фуркулицэ.

Недавно об аналогичных подозрениях сообщил и министр юстиции Фадей Нагачевский.

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