На сегодняшний день в стране 239399 человек прошли лечение и 5795 умерли от инфекции COVID-19.

На 29 апреля в Молдове подтверждены 250508 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2812 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16165 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1941 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 207 в крайне тяжелом состоянии (36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).