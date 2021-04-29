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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 апреля 239399 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 апреля 239399 излечившихся
29 апреля
19:28 2021
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На сегодняшний день в стране 239399 человек прошли лечение и 5795 умерли от инфекции COVID-19.    

На 29 апреля в Молдове подтверждены 250508 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 2812 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16165 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1941 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 207 в крайне тяжелом состоянии (36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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