Накануне Святых Пасхальных праздников Игорь Додон навестил кишиневскую семью Спыну, в которой с любовью воспитываются четверо детей: 9-летний мальчик и тройня: мальчик и две девочки в возрасте двух с половиной лет.

В настоящее время мать детей Елена в одиночку заботится о них, так как глава семьи уехал работать за границу. Учитывая, что женщине сложно гулять одной с тройней, она обратилась к председателю ПСРМ с просьбой помочь ей с покупкой коляски для троих детей.

«Пожелал маме крепкого здоровья, терпения и радостных моментов в окружении детей. Кроме того, мы подарили семье коляску и кровать для троих, мебель для детской комнаты, игрушки, школьные принадлежности, фрукты и другие продукты питания.

В эти светлые дни Пасхальных праздников давайте проявим солидарность, подарим окружающим улыбки и радость. Добрые дела продолжаются!» – написал после встречи с семьей Спыну лидер социалистов.