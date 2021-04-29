Мэр Ренато Усатый довел Бельцы практически до банкротства. Пока Усатый половину своего мандата отдыхал, проблемы в Бельцах только росли, а бельчане вынуждены страдать из-за некомпетентности и коррупционных схем, покрываемых Усатым. Об этом сегодня рассказал депутат ПСРМ Александр Нестеровский.

Усатого обвинияют в том, что при нем начали действовать незаконные схемы администрирования местного бюджета, наносящие ущерб гражданам, но пополняющие личные доходы градоначальника. Например, в три раза искусственно завышены расходы на ремонт городских тротуаров. Вместо 300 леев за квадратный метр в Бельцах платят 900-1000 леев. Причем средства на оплату услуг подрядчика взяты в долг у коммерческих банков.

Еще одна используемая схема – ремонт городских фантанов, ремонтные работы на которых исчисляются в миллионы леев. Также 2 млн леев были потрачены на ремонт общественных бань, однако ни один из объектов до сих пор не работает. Как отметил Нестеровский, все тендеры в городе выигрывают фирмы, которым покровительствует Усатый.

«В школах падают потолки, бельчане убегают от собак, целые кварталы не подключены к благам цивилизации. Муниципальное предприятие «Apă-Canal» на грани банкротства. Расцветают коррупционные схемы, где комиссионые администрации составляет 15-30%. Проблемы мусорной свалки не была решена. Больше того, в условиях пандемии мэр Усатый не предпринимает никаких мер, чтобы поддержать бельчан. Зато отправился в Дубай, где и вакцинировался. Самое большое предательство Усатого: он обещал защищать бельчан, Молдову, бороться за русский язык, а сам подчинился Майе Санду», – заявил депутат.

Парламентарий считает, что все перечисленные беззакония следует расследовать, а виновных наказать.