Прокуроры и Национальный орган по неподкупности проверят происхождение денег Ренато Усатого.

Прокуроры и Национальный орган по неподкупности проверят происхождение денег мэра Бельц Ренато Усатого. Депутаты ПСРМ обратились в компетентные органы после того как были выявлены несоответствия в декларациях об имуществе политика.

«Доходы в тысячи леев и миллионные расходы. Никто не может запретить жить хорошо, но остается вопрос: откуда деньги, Ренато?», – задается вопросом парламентарий от ПСРМ Владимир Миздренко.

По словам социалиста, в декларации об имуществе за 2016 года Ренато Усатый указал доход, полученный в мэрии Бельц в размере 48 тыс. леев. В том же году Усатый приобрел роскошный автомобиль за 9 млн рублей, что эквивалентно 2,7 млн леев.

«В том же году Усатый сделал несколько дарений, среди которых 200 тыс. леев, а также несколько объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых свыше 800 тыс. леев, а рыночную можно смело умножить на 4 или 5. Это вызывает вопросы относительно неуказанных доходов, которые получил Усатый в отмеченный период, в том числе и вопросы по поводу незаконного обогащения», – сказал Владимир Миздренко в ходе брифинга для прессы.

В декларации об имуществе за 2019 год Усатый указал, что в 2017 году он получил 13 земельных участков, три жилых дома и три помещения, одно из которых площадью 125 кв.м.

«Пусть объяснит эти чудеса прокурорам и инспекторам по неподкупности», – предложил парламентарий.

В 2018 году мэр Бельц сообщил о роскошном автомобиле стоимостью в 9 млн леев, хотя задекларировал доход от продажи другой машины в размере лишь 5,4 млн леев.

«Откуда взялась разница почти в 4 млн леев? Запутанна история и роскошного автомобиля, которым он управляет на правах пользования, но которым владеет его мать», – недоумевает депутат ПСРМ.