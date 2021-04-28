Патриархальная Молдова чтит традиции и большинство населения даже из числа неверующих стараются соблюдать некоторые из ограничений, которые верующим нарушать нельзя. Текущая неделя по христианской традиции считается «Страстной», когда верующие вспоминают страсти Господни: предательство Христа Иудой, одиночество и молитву до кровавого пота в Гефсиманском саду, арест, несправедливое осуждение Христа на крестную смерть, нестойкость и даже отречение от него самых близких учеников, его крестный путь – то есть буквально дорогу с крестом на спине на Голгофу, распятие, смерть на кресте, погребение. Событие воскресения Христа отмечается уже Пасхой, праздником Светлого Воскресения Христова.

Поэтому вакханалию, устроенную сторонниками Санду у здания КС, многие объяснили тем, что в активистов ПДС наверняка вселились бесы…