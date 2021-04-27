С партией «Шор» социалисты не будут создавать единый блок для участия в выборах. А вот участие в нем для ПКРМ – шанс оказаться в парламенте и создать там свою фракцию, об этом в эфире телеканала «Primul în Moldova» заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«К коммунистам я всегда относился с уважением, несмотря на высказывания их отдельных представителей. Общий блок – это шанс для ПКРМ. Нужно создавать единый фронт против правых. Почему правые могут объединяться, а левые нет?» – сказал Игорь Додон.

Он предложил левым политическим силам «сесть вместе и подумать над созданием общего блока». По его словам, времени на его создание осталось не очень много.