Сотрудников администрации президента перевели на верхние этажи здания, а освободившиеся помещения выделили для представителей НПО с неясным финансированием. Об этом эфире телеканала «Primul în Moldova» рассказал лидер ПСРМ Игорь Додон.

«По закону служащий не имеет право получать деньги из иных источников, кроме государственных. Иначе – это уголовное или административное дело. Национальное агентство по неподкупности обязано рассмотреть такие случаи и применить санкции, связанные с ограничением на занятие определенных должностей сроком до пяти лет. Когда в администрации президента работают ребята с рюкзачками за спиной и с неясным финансированием – это вопрос национальной безопасности. Мы уже обратились в прокуратуру», – сообщил Игорь Додон.