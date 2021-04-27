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Газета "Кишиневские новости"

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Кто в администрации президента Санду угрожает нацбезопасности

Кто в администрации президента Санду угрожает нацбезопасности
27 апреля
21:56 2021
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Сотрудников администрации президента перевели на верхние этажи здания, а освободившиеся помещения выделили для представителей НПО с неясным финансированием. Об этом эфире телеканала «Primul în Moldova» рассказал лидер ПСРМ Игорь Додон.

«По закону служащий не имеет право получать деньги из иных источников, кроме государственных. Иначе – это уголовное или административное дело. Национальное агентство по неподкупности обязано рассмотреть такие случаи и применить санкции, связанные с ограничением на занятие определенных должностей сроком до пяти лет. Когда в администрации президента работают ребята с рюкзачками за спиной и с неясным финансированием – это вопрос национальной безопасности. Мы уже обратились в прокуратуру», – сообщил Игорь Додон.

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