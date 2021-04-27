В случае победы на выборах коллективного Запада в Молдове будет зачищено все политическое поле, вплоть до запрета партий с промолдавскими позициями. Об этом в интервью телеканалу «Primul în Moldova» заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Будет зачищено все поле. Попытаются запретить все партии с промолдавскими позициями, как это делается в Украине. Речь идет не только о ПСРМ, но и о некоторых других. Могут пойти против наших традиционных ценностей, семьи», – сказал Игорь Додон.

Он также сообщил, что Партия социалистов выдвинет проект изменения Конституции, в котором будет предложен запрет на браки между людьми одного и того же пола, а также уголовная ответственность за пропаганду однополых отношений. Игорь Додон отметил, что подобная практика уже есть не только в России, но и Венгрии, где по предложению премьера Виктора Орбана внесены соответствующие поправки в законодательство.

Еще одним негативным последствием победы коллективного Запада в Молдове станет диктат МВФ и Всемирного банка в социально-экономических вопросах. Молдова в этом случае потеряет свой суверенитет, пояснил Додон.