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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Отмена ЧП означает отмену мер поддержки населения и бизнеса

Додон: Отмена ЧП означает отмену мер поддержки населения и бизнеса
27 апреля
19:36 2021
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Если Конституционный Суд отменит чрезвычайное положение, это повлечет за собой отмену мер поддержки как для населения, так и для экономических агентов. Об этом в эфире телеканала «Primul în Moldova» заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Если КС завтра отменяет ЧП, то отменяются и некоторые решения правительства. Например, о компенсации до 100% стоимости лекарств для больных коронавирусом и о возмещении экономическим агентам процентных выплат по банковским кредитам. И таких мер поддержки, которые будут отменены, очень много – их до 15-ти», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что парламент также принял решение о покрытии из бюджета расходов бытовых потребителей электроэнергии на период ЧП.

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