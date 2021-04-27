Если Конституционный Суд отменит чрезвычайное положение, это повлечет за собой отмену мер поддержки как для населения, так и для экономических агентов. Об этом в эфире телеканала «Primul în Moldova» заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Если КС завтра отменяет ЧП, то отменяются и некоторые решения правительства. Например, о компенсации до 100% стоимости лекарств для больных коронавирусом и о возмещении экономическим агентам процентных выплат по банковским кредитам. И таких мер поддержки, которые будут отменены, очень много – их до 15-ти», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что парламент также принял решение о покрытии из бюджета расходов бытовых потребителей электроэнергии на период ЧП.