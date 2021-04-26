На сегодняшний день в стране 237934 человека прошли лечение и 5745 умерли от инфекции COVID-19.

На 26 апреля в Молдове подтверждены 249385 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3443 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15659 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2184 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (40 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).