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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 апреля 237934 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 апреля 237934 излечившихся
26 апреля
18:46 2021
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На сегодняшний день в стране 237934 человека прошли лечение и 5745 умерли от инфекции COVID-19.    

На 26 апреля в Молдове подтверждены 249385 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3443 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15659 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2184 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (40 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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