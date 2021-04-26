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Газета "Кишиневские новости"

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Гинцбург: Вторую дозу “Спутник V” можно ставить через 90 дней

Гинцбург: Вторую дозу “Спутник V” можно ставить через 90 дней
26 апреля
18:16 2021
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Интервал между первой и второй дозами вакцины против коронавируса “Спутник V” можно увеличить с 21 дня до 3 месяцев, на качество вакцинации это не повлияет, а в некоторых случаях усилит иммунный ответ, сообщает https://tass.ru. Об этом заявил директор разработавшего эту вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. “Что касается вакцины “Спутник V”, разработанной нашим исследовательским центром, мы считаем, что можно увеличить минимальный интервал между первой и второй вакцинациями с ранее утвержденного 21 дня до 3 месяцев. Увеличение интервала не повлияет на вызываемый вакциной иммунный ответ, а в некоторых случаях усилит и продлит его”, – сказал Гинцбург, слова которого приводятся на сайте вакцины.

Гинцбург уточнил, что такой вывод сделан на основании опыта применения вакцин с использованием идентичной аденовирусной платформы, а также благодаря успешным кампаниям по массовой вакцинации населения в России и во многих иностранных государствах. “Считаем, что в условиях исключительно высокой потребности в вакцине среди населения данное решение позволит значительным образом ускорить иммунизацию населения. Каждый национальный регулирующий орган должен сам решать, сохранить ли 21-дневный интервал между прививками или увеличить его до 3 месяцев”, – сказал он, отметив, что в РФ интервал останется прежним.

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