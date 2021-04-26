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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Депутаты ПДС побежали к КС для защиты «своих инвестиций»

Фуркулицэ: Депутаты ПДС побежали к КС для защиты «своих инвестиций»
26 апреля
18:16 2021
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Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ считает, что ПДС хочет сохранить Конституционный суд под своим контролем, чтобы повлиять на результаты досрочных парламентских выборов. Депутат заявил в интервью радиостанции «Europa Liberă» о том, что ПДС покровительствует Домнике Маноле, отправленной в пятницу в отставку, чтобы «защитить свои инвестиции».

«Почему так много шума вокруг этого действия? Возможно, они инстинктивно

побежали в Конституционный суд, чтобы защитить то, что им принадлежит. Политическая

логика состояла в том, чтобы манифестация проходила у парламента, потому что

там принимаются решения. Иначе, какой смысл? Никто не хочет насильно проникать, никто не хочет применять насилие. Мы призвали к диалогу. В чем причина?

Предполагаю, что на Конституционный суд возложена более важная роль и это их обидело. Возможно, они хотят контролировать и следующие выборы. Знаем о нескольких обращениях в КС с требованием признать незаконными несколько партий. Но, повторюсь, нет никаких оснований для подозрений в насильственных действиях в отношении КС. Это совершенно законная процедура. Кто не согласен с ней – пусть опротестовывает. Мы призываем коллег из ПДС к переговорам», – сказал Фуркулицэ.

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