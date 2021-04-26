Москва отмечает прямое вмешательство США и ЕС в дела Молдовы и призывает воздержаться от этого. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает https://tass.ru.

“МИД России неоднократно обращал внимание на прямое вмешательство со стороны США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдавии, их явную политическую ангажированность, способствующую еще большей поляризации молдавского общества”, – указала она.

“Вновь призываем коллег из США и Евросоюза воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии и не выходить за пределы норм дипломатической этики”, – подчеркнула Захарова.