ПСРМ подтверждает свой призыв к левым политическим силам о создании совместного блока на досрочных парламентских выборах. Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил для радиостанции «Europa Liberă» о том, что его политформирование уже ведет переговоры на этот счет.

«ПСРМ считает, что левые политические силы могли бы пойти общим блоком, чтобы не было конкуренции на избирательном сегменте, потому что нам нечего делить. Цели у нас общие. Поэтому мы ведем переговоры. Призываем все левые политические силы присоединиться, мы готовы пойти и на определенные уступки», — отметил Фуркулицэ.

Лидер парламентской фракции социалистов заявил, что в блоке могло бы найтись место ПКРМ, с которыми ПСРМ намерена начать переговоры.

«Это намерение. Политика – это искусство и если политики захотят действовать в интересах страны, тогда почему бы и нет», — сказал депутат.

Председатель парламентской фракции ПСРМ подчеркнул, что не видит места в этом блоке для «Нашей партии» Ренато Усатого.

«Птицу можно узнать не только по перьям, но и по песне. Я не считаю послания г-на Усатого политически ориентированными. Мы не видели политическую программу господина Усатого, в которой он рассказывает о том, что думает о ближайшей перспективе. Кроме критики и оскорблений в отношении ПСРМ, мы не видели ничего», — сказал социалист.

Ранее председатель ПСРМ Игорь Додон заяви, что левые партии могли бы объединиться, создав общий блок для участия в парламентских выборах.