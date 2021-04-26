Депутат – социалист Василе Боля обратился к бывшему главе государства Владимиру Воронину с вопросом, как депутат ПДС Серджиу Литвиненко трудоустроился в администрацию президента в период правления коммунистов.

«Из обнародованной информации знаем, что нынешний депутат Серджиу Литвиненко начал свою карьеру в администрации президента, когда Вы были президентом. Прошу вас сообщить, при каких обстоятельствах Литвиненко начал работать в администрации президента, как проявил себя при исполнении обязанностей и проверялись его профессиональные способности какой-либо комиссией. Также прошу сказать – прошел ли Литвиненко испытательный срок», – заявил Боля.

В то же время парламентарий направит обращение в министерство образования, а также в ВУЗ, который окончил Литвиненко, чтобы выяснить, прошел ли он весь курс обучения, как заявляет сам Литвиненко.

Уточним, что депутат ПДС Серджиу Литвиненко начал свою трудовую деятельность юрисконсультом в период, когда у власти находилась ПКРМ. С января 2009 года и до мая 2009 года, включая и период апрельских протестов, Литвиненко работал в качестве главного консультанта в службе документирования Главного юридического управления администрации президента Владимира Воронина.