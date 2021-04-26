Почему вся фракция ПДС потребовала в первую очередь вакцин для себя
26 апреля
18:11 2021
Соответствующее письмо подписано председателем фракции ПДС Игорем Гросу и зарегистрировано в парламенте. Документ опубликован в телеграм-канале «Bazar politic».
На электронный адрес канала daciamare@protonmail.com направили копию обращения лидера фракции ПДС Игоря Гросу, в котором он требует у секретариата парламента вакцинировать ВСЕХ депутатов формирования Майи Санду, написал автор телеграм-канала.
Напомним, что недавно депутат ПДС Думитру Алайба написал в социальной сети, что ему тошно
и отвратительно от того, что некоторые депутаты хотят вакцинироваться в приоритетном порядке.