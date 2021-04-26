Соответствующее письмо подписано председателем фракции ПДС Игорем Гросу и зарегистрировано в парламенте. Документ опубликован в телеграм-канале «Bazar politic».

На электронный адрес канала daciamare@protonmail.com направили копию обращения лидера фракции ПДС Игоря Гросу, в котором он требует у секретариата парламента вакцинировать ВСЕХ депутатов формирования Майи Санду, написал автор телеграм-канала.

Напомним, что недавно депутат ПДС Думитру Алайба написал в социальной сети, что ему тошно

и отвратительно от того, что некоторые депутаты хотят вакцинироваться в приоритетном порядке.