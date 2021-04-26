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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Разработаны маски, защищающие от британского штамма коронавируса

26 апреля
15:31 2021
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Британский штамм коронавируса, проявивший существенно большую агрессивность, чем традиционный, получает все большее распространение в разных странах. Израильским ученым удалось разработать маску, обеспечивающую эффективную защиту именно от этого опасного штамма, который, как установили исследователи Тель-Авивского университета, почти вдвое заразнее обычного.

Маски многоразовые, защиту обеспечивает покрытие из наночастиц окиси цинка, известного своими свойствами убивать бактерии, грибки и вирусы. Испытания показали высокую эффективность новых масок. Разработчики считают, что новый материал найдет применение и при изготовлении простыней, чехлов на сидения в общественном транспорте, одежды и других текстильных изделий, сообщает «The Jerusalem Post».

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