Недавний визит президента Майи Санду в Страсбург обошелся налогоплательщикам в 71,1 тыс. леев. В состав делегации входили глава государства, два советника и фотограф. Наибольшая часть средств – почти 41 тыс. леев – была потрачена на авиабилеты, 17 400 лей стоило проживание и еще 12 800 леев ушли на командировочные.

Визит состоялся 18-20 апреля и является самой дорогой поездкой главы государства с момента вступления Майи Санду в должность. Уточним, что с 25 декабря 2020 года президент

Молдовы совершила четыре визита, на которые были потрачены 180 тыс. леев.