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Газета "Кишиневские новости"

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Фото президента Санду в ПАСЕ обошлись гражданам Молдовы в 71 тыс.леев

Фото президента Санду в ПАСЕ обошлись гражданам Молдовы в 71 тыс.леев
26 апреля
15:21 2021
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Недавний визит президента Майи Санду в Страсбург обошелся налогоплательщикам в 71,1 тыс. леев. В состав делегации входили глава государства, два советника и фотограф. Наибольшая часть средств – почти 41 тыс. леев – была потрачена на авиабилеты, 17 400 лей стоило проживание и еще 12 800 леев ушли на командировочные.

Визит состоялся 18-20 апреля и является самой дорогой поездкой главы государства с момента вступления Майи Санду в должность. Уточним, что с 25 декабря 2020 года президент

Молдовы совершила четыре визита, на которые были потрачены 180 тыс. леев.

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