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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове продолжаются ремонтные работы национальных дорог

В Молдове продолжаются ремонтные работы национальных дорог
26 апреля
13:46 2021
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Ремонтные работы продолжаются в рамках национального проекта «Хорошие дороги для всех». В понедельник состоялся первый тендер на проведение ремонтных работ на 4- километровом участке национальной дороги G27 R7 – Кетросу – Моара-де-Пятра – Куболта – R13.

Заявки подали три отечественные компании. Государственная администрация дорог сообщила, что участники торгов согласились с новыми европейскими требованиями и стандартами, заявляя под свою ответственность о наличии строительных материалов, а также гарантируя качество работ.

Государственная администрация дорог оценит поданные заявки в сроки, установленные законом. В то же время в ведомстве предупредили, что будут принимать работы в строгом соответствии с сертификатами соответствия производственного контроля.

Администрация призывает предпринимателей участвовать в публичных тендерах, которые публикуются на официальном сайте учреждения.

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