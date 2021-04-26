По мнению эксперта, суд уже давно стал выполнять не юридическую, а политическую функцию. А решения КС противоречат самой Конституции: «Сегодняшняя ситуация началась не 15 апреля, а гораздо раньше. Помните решение парламента по российскому кредиту? Конституционный суд отменил его. Это не было компетенцией КС, это было политическое, а не юридическое или конституционное решение суда. Помните Закон о функционировании языков? Конституционный суд, там если возникают споры вокруг этого закона, то только две-три статьи от силы, но зачем отменять весь закон? Там тоже политический подход со стороны КС был, игнорируя нормы Конституции, игнорируя предыдущий Закон о функционировании языков. И по нарастающей».

Экс-председатель КС считает, что после вынесения подобных решений «КС почувствовал свободу, что он может делать все, что ему вздумается. И вот они 15 апреля вынесли заключение, которое, еще раз повторяю, противоречит Конституции. Вот документ, который мы подписали, 12 специалистов в области конституционного права, и мы направим его в президентуру, парламент, судьям КС и общественности».

Пулбере рассказал, что специалисты в области конституционного права детально проработали документ и указали в приложениях к нему, «какую конкретно статью Конституции и какое именно предыдущее решение КС нарушил сам Конституционный суд. А ведь парламент — это представительный орган РМ, и нет более высокого органа государственной власти, чем он. Президент — да, часть исполнительной власти, но законодательная власть в Республике Молдова — за парламентом».

Подводя итоги, Дмитрий Пулбере подчеркивает: «Парламент решает, что и как. И вот решили, как бы, отомстить парламенту, решили вменить в вину, что якобы парламент виноват в том, что до сих пор не избрано правительство. Поэтому на сегодняшний день господам послам, которые высказали свою точку зрения, не нравится, потому что не в их пользу сегодняшнее решение парламента».