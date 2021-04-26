В августе-сентябре прошлого года Российская Федерация возобновила воздушное сообщение с некоторыми странами, их граждане без особых ограничений могут прилетать в РФ.

При этом по прибытии пассажир должен предоставить данные ПЦР-теста на предмет отсутствия коронавируса. Анализы необходимо сдать не более чем за 72 часа до вылета. С подробностями можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора. Сухопутные границы для обычных туристов остаются закрытыми, исключение – пограничный переход между Россией и Абхазией. Вот список стран, граждане которых могут лететь в РФ: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Великобритания, Венесуэла, Куба, Казахстан, Киргизия, Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Южная Корея, Чехия, Япония, Сербия, Эфиопия, Сейшелы. Сдать ПЦР-тест по прилету в аэропорту иностранцам нельзя, его могут пройти лишь граждане России. Точной даты, когда будут открыты границы РФ, официальные власти не сообщают. Но в первой половине 2021 года этого точно не произойдет из-за второй волны COVID-19. Российские власти заявляли не раз, что границы будут открываться только на взаимной основе. Кишинев дал «добро» на визиты россиян с 1 сентября 2020 года, но такого же ответа со стороны Москвы пока не последовало.