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Газета "Кишиневские новости"

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Венгрия признала «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной

Венгрия признала «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной
26 апреля
12:27 2021
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Правительство начавшей применять «Спутник V» Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти вакцин, сообщает aif.md. Согласно отчёту, российский препарат продемонстрировал лучшие показатели в рассматриваемых категориях. Об этом представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили в Twitter-аккаунте вакцины. Согласно опубликованным данным, российская разработка показала наилучшие результаты по части безопасности и эффективности среди конкурентов: так, среди 100 000 вакцинированных средняя смертность оказалась меньше в 7-32 раза, а число заражений COVID-19 — ниже в 2-7 раз, пишет lenta.ru. В соответствии с представленной статистикой, охватывающей период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021-го, доля смертей среди вакцинированных другой вакциной оказалась выше в 32 раза, а число заражений в 6 раз превысило показатели, выявленные при применении «Спутника V».

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