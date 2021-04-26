Почему доходы судьи КС Любы Шова резко выросли
И.о. председателя Конституционного суда Люба Шова в прошлом году
отчиталась о доходах в 411 433 леев. Такая информация содержится в декларации об имуществе
судьи, представленной в Национальный орган по неподкупности. Согласно документу,
Шова получила 403 633 леев в качестве зарплаты (33 тыс. леев в месяц), а также
7800 – доход от сдачи квартиры в аренду.
В декларации указано владение двумя квартирами, одна из которых площадью в 51 кв.м.
оценена в 14 тыс. евро, а вторая – почти 50 кв.м. – оценена в 12 тыс. евро.
Уточним, что согласно декларации о доходах, обе квартиры были приобретены Любой Шова в
период 1999-2011 годов, когда она работала преподавателем и советником в КС.
Шова задекларировала и четыре банковских счета: три в молдавских банках, один – в немецком.
Уточним, что согласно декларации об имуществе Шовы, поданной при назначении на
должность судьи, у нее был только один счет – в Германии.