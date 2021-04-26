И.о. председателя Конституционного суда Люба Шова в прошлом году

отчиталась о доходах в 411 433 леев. Такая информация содержится в декларации об имуществе

судьи, представленной в Национальный орган по неподкупности. Согласно документу,

Шова получила 403 633 леев в качестве зарплаты (33 тыс. леев в месяц), а также

7800 – доход от сдачи квартиры в аренду.

В декларации указано владение двумя квартирами, одна из которых площадью в 51 кв.м.

оценена в 14 тыс. евро, а вторая – почти 50 кв.м. – оценена в 12 тыс. евро.

Уточним, что согласно декларации о доходах, обе квартиры были приобретены Любой Шова в

период 1999-2011 годов, когда она работала преподавателем и советником в КС.

Шова задекларировала и четыре банковских счета: три в молдавских банках, один – в немецком.

Уточним, что согласно декларации об имуществе Шовы, поданной при назначении на

должность судьи, у нее был только один счет – в Германии.