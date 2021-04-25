Очередные изменения в политике правительства Бразилии ставят под угрозу само существование дождевых лесов Амазонии, передает ВВС.

Министерство охраны окружающей среды Бразилии бьет тревогу, силясь спасти леса Амазонии от незаконной вырубки. Пандемия коронавируса, нехватка оборудования, поставляемого из-за рубежа и самое главное – отсутствие финансовой поддержки со стороны правительства, оставляют борцов за сохранение лесов один на один с проблемой мирового масштаба. Офицеры вооруженных сил министерства охраны окружающей среды вынуждены с боем пробиваться в леса. Фермеры и лесорубы блокируют дороги и оказывают вооруженное сопротивление. Попытка сохранения Амазонии превратилась в самую настоящую войну. За 2020 год планета лишилась рекордного числа своих зеленых территорий. Было вырублено свыше 6,8 тыс. квадратных километров лесов. Дождевые леса Амазонии являются ключевым природным объектом планеты, занимая общую площадь 5,5 млн квадратных километров и играя ключевую роль в поддержании среднегодовой температуры на планете. Эти леса производят 20% кислорода атмосферы Земли и называются «легкими планеты».