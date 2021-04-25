В ночь на воскресенье, 25 апреля, в столице Ирака Багдаде произошел пожар в больнице для коронавирусных больных. Погибли 82 человека, сообщает ВВС.

По заявлению местных правоохранительных органов, воспламенение было спровоцировано взрывом кислородного баллона. Видеокадры, попавшие в сеть, показывают безуспешные попытки пожарных бригад потушить пламя в то время, пока люди покидают здание. Более 100 человек получили ожоги разной степени тяжести. Их немедленно доставили в ближайшие больницы. Около 30 пациентов находились в отделении интенсивной терапии, их удалось спасти. Пожар взяли под контроль только к утру воскресенья, 25 апреля, за это время погибли 82 человека. Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми назвал произошедшее «трагическим инцидентом» и запросил немедленное расследование причин взрыва кислородного баллона.