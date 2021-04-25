Депутат от Румынии в Европарламенте Зифгрид Мурешан второй день подряд комментирует решение парламента Республики Молдова в отношении Конституционного суда и его председателя Доминики Маноле.

«Из-за подобных действий нынешнее парламентское большинство полностью потеряло доверие своих европейских партнеров. Тесное сотрудничество между Европейским союзом и Республикой Молдова зависит от надлежащего функционирования верховенства закона и демократических принципов. Мы не можем мириться с такими злоупотреблениями», – заявляет высокопарно Мурешан. Он пригрозил: если парламентское большинство не образумится, то Евросоюз введет против Молдовы некие санкции. Румынскому депутату не понравилось, что в законодательном органе трое судей Конституционного суда были обвинены в узурпации власти. Поэтому рядовой, мало кому известный член Европарламента, начал поучать молдавских политиков как надо себя вести.