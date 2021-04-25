Во время посещения Полесского заповедника Александр Лукашенко рассказал журналистам о намерении несколько трансформировать систему власти, сообщает БЕЛТА.

«Скажите, если нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Белоруссии. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение, вплоть до военного, если кто-то шевельнется у границы», – рассказывал Лукашенко. Он назвал Совет безопасности коллективным президентом, в нем все решения будут приниматься тайным голосованием. Председательствовать будет глава государства, а если его ликвидируют, то премьер-министр.