Соединенные Штаты официально признали геноцид армян в начале 20 века в Османской империи, по этому случаю президент Джо Байден зачитал специальное заявление, сообщает NEWS.am.

«Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и общинных лидеров в Константинополе османскими властями полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. Мы чествуем жертв Мец Егерна (Великое злодеяние), чтобы ужасы случившегося никогда не ускользнули от истории. И мы помним, чтобы оставаться бдительными в отношении разъедающего влияния ненависти во всех ее формах», – заявил Бйден. Предыдущие президенты во время предвыборных кампаний, например Обама, обещали признать геноцид армян, но так этого и не сделали. Объясняют это опасениями испортить отношения с Турцией. С другой стороны Байден хоть и признал геноцид, но никого в том не обвинил, отметив, что произошло это до появления современной светской Турции. По данным агентства Reiter зам министра турецкого МИДа вызвал посла США на ковер и сообщил: заявление Байдена не имеет под собой правовой основы, а потому Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает».