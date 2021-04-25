Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире телеканала RTR Moldova рассказал о том, как трудно сегодня живется бывшему председателю Демпартии Владу Плахотнюку.

Информацией о беглом олигархе знающие люди поделились с политиком, когда он был в Объединенных арабских эмиратах. По словам Усатого, Плахотнюк живет на два дома, один на Северном Кипре, другой – в Стамбуле. По тем же сведениям один из партнеров олигарха в Румынии умыкнул у него свыше ста миллионов долларов. «Помимо этого, Плахотнюк еще оформил яхту на него за 75 миллионов евро, коттедж в Испании, часть заправок в Молдове. В общем, румын швырнул Плахотнюка по полной. Яхту за 75 миллионов евро продали за 50 миллионов, а в Эмиратах идет полная распродажа активов Плахотнюка», – поведал Усатый. Напомним, что бывший председатель Демпартии подозревается властями Молдовы в причастности к хищению денег из трех банков, он также обвиняется в попытке узурпации власти.