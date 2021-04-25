Воскресенье, 25 апреля 2021, 14:53

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Зигзаги украинского внешнеполитического ведомства

25 апреля
14:28 2021
Версия для печати

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter(е) о том, что он на стороне президента Майи Санду в ее противостоянии с парламентом.  

«Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Майю Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор», – написал министр. Ранее, 23 апреля, молдавский парламент принял постановление, осуждающее узурпацию власти Конституционным судом. Что интересно, президент Владимир Зеленский 29 декабря прошлого года своим распоряжением отстранил Александра Тупицкого от должности председателя Конституционного суда. Обстоятельства почти зеркальны молдавским. Причем тогда Кулеба тоже поддержал Зеленского.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,870,00%
EUR21,610,00%
GBP24,800,00%
UAH0,64+0,87%
RON4,390,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 25.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд