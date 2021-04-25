Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter(е) о том, что он на стороне президента Майи Санду в ее противостоянии с парламентом.

«Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Майю Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор», – написал министр. Ранее, 23 апреля, молдавский парламент принял постановление, осуждающее узурпацию власти Конституционным судом. Что интересно, президент Владимир Зеленский 29 декабря прошлого года своим распоряжением отстранил Александра Тупицкого от должности председателя Конституционного суда. Обстоятельства почти зеркальны молдавским. Причем тогда Кулеба тоже поддержал Зеленского.