Президент Молдовы написала в Facebook(е), что поблагодарила Москву за предоставленную на гуманитарной основе партию «Спутник V».

«Сегодня (24 апреля, ред.) Молдова получила 142 тысячи доз вакцины. Это позволит ускорить процесс вакцинации. Спасибо Российской Федерации за предоставленную нашей стране помощь, благодаря которой мы сможем вовлечь в процесс вакцинации еще больше категорий граждан», – написала президент. По ее мнению надо так насытить страну вакциной, чтобы люди могли сами выбирать, какой из них воспользоваться. Как сообщает ТАСС следующая партия «Спутник V» поступит в Молдову в мае, об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. «Настроены также на сохранение и развитие дружественных российско-молдавских отношений в духе принципов заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве от 19 ноября 2001 года, двадцатилетие которого мы будем отмечать в текущем году», – уточнила Захарова.