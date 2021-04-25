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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье 15 тысяч человек в очереди на прививку «Спутник V»

В Приднестровье 15 тысяч человек в очереди на прививку «Спутник V»
25 апреля
14:27 2021
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На левый берег Днестра доставлено 62 тысячи доз вакцины «Спутник V», это часть партии гуманитарной помощи предоставленной Россией Молдове, сообщает «Новости Приднестровья».

Лидер региона Вадим Красносельский поблагодарил Москву за помощь в преодолении коронакризиса. Рассказал он и о том, как в Приднестровье борются с COVID-19. «Мы на постоянной связи, как минимум дважды в неделю руководители больниц участвуют в заседаниях Оперштаба, каждый докладывает о ситуации на вверенном ему объекте, озвучивает проблемы для их оперативного решения. Я ежедневно читаю и выслушиваю жалобы граждан на то, что все силы и средства направлены на борьбу с пандемией, а остальные заболевания ушли на второй план. Толика истины в этих словах есть. Но иначе нам не удалось бы мобилизоваться для успешного противостояния массовому распространению COVID-19», – написал в своем Телеграм-канале Красносельский. По его словам уже 15 тысяч жителей Приднестровья подали заявку на то, чтобы их привили «Спутником V».

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