В Приднестровье 15 тысяч человек в очереди на прививку «Спутник V»
На левый берег Днестра доставлено 62 тысячи доз вакцины «Спутник V», это часть партии гуманитарной помощи предоставленной Россией Молдове, сообщает «Новости Приднестровья».
Лидер региона Вадим Красносельский поблагодарил Москву за помощь в преодолении коронакризиса. Рассказал он и о том, как в Приднестровье борются с COVID-19. «Мы на постоянной связи, как минимум дважды в неделю руководители больниц участвуют в заседаниях Оперштаба, каждый докладывает о ситуации на вверенном ему объекте, озвучивает проблемы для их оперативного решения. Я ежедневно читаю и выслушиваю жалобы граждан на то, что все силы и средства направлены на борьбу с пандемией, а остальные заболевания ушли на второй план. Толика истины в этих словах есть. Но иначе нам не удалось бы мобилизоваться для успешного противостояния массовому распространению COVID-19», – написал в своем Телеграм-канале Красносельский. По его словам уже 15 тысяч жителей Приднестровья подали заявку на то, чтобы их привили «Спутником V».