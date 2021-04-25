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Газета "Кишиневские новости"

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Демократы Молдовы устали от «шоу и хаоса»

25 апреля
14:27 2021
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Состоялось заседание исполнительного бюро Демократической партии, на котором была принята декларация о политической ситуации в стране.

Демократы призывают пропрезидентскую «Действие и солидарность» прекратить войну с социалистами. «Две политические партии и два лидера, которые пытаются уничтожить друг друга, по сути, уничтожают Молдову. Ни один из них не хочет брать ответственность за управление страной, поскольку занимается только своими политическими интересами», – заявил на заседании бюро предводитель демократов Павел Филип. В декларации же говорится о том, что «люди устали от шоу и хаоса, они хотят спокойствия и развития страны, а для этого им нужна альтернатива». Какая партия может сыграть эту роль функционеры ДПМ не стали раскрывать.

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