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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 апреля 236774 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 апреля 236774 излечившихся
24 апреля
19:47 2021
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На сегодняшний день в стране 236774 человека прошли лечение и 5709 умерли от инфекции COVID-19.    

На 24 апреля в Молдове подтверждены 248898 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3515 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15813 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 2351 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 230 в крайне тяжелом состоянии (38 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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