На сегодняшний день в стране 236774 человека прошли лечение и 5709 умерли от инфекции COVID-19.

На 24 апреля в Молдове подтверждены 248898 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3515 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15813 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 2351 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 230 в крайне тяжелом состоянии (38 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).