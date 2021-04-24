Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 апреля 236774 излечившихся
24 апреля
19:47 2021
На сегодняшний день в стране 236774 человека прошли лечение и 5709 умерли от инфекции COVID-19.
На 24 апреля в Молдове подтверждены 248898 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 3515 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15813 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализирован 2351 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 230 в крайне тяжелом состоянии (38 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).