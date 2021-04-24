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Газета "Кишиневские новости"

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Вакцина Sputnik-V 24 апреля доставлена в Молдову

Вакцина Sputnik-V 24 апреля доставлена в Молдову
24 апреля
15:47 2021
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В Международном аэропорту Кишинева в субботу, 24 апреля, приземлился российский борт с грузом гуманитарной помощи для народа Молдовы – 142 тысячи доз вакцины Sputnik-V.

В аэропорту самолет встретили председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный и Посол Российской Федерации Олег Васнецов. Специальным рейсом с столь необходимым грузом для граждан Молдовы прибыли экс-президент Игорь Додон и группа депутатов Госдумы РФ.

«Спасибо российским партнерам за неоценимую помощь народу Молдовы!», – немедленно отреагировал в соцсетях по прибытии в Кишинев Додон.

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