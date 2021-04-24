Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау встретился в Бухаресте с румынским и турецким коллегами, сообщает «Польское радио».

Обсуждалось сотрудничество в рамках НАТО. Министр назвал Польшу, Румынию и Турцию «столпами на восточном фланге» Севроатлантического союза. На этапе обсуждения ситуации в регионе к «столпам» присоединились «младшие братья»: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Грузии Давид Залкалиани. «Я рад, что мы вместе ищем возможности реагировать эффективно на сложную ситуацию с безопасностью в нашей регионе, особенно в связи с эскалацией Россией напряженности вокруг восточных границ Украины и в Черном море. Присутствие министров Кулебы и Залкалиани подчеркивает, какое большое значение мы придаем политическому сотрудничеству и безопасности», – заявил Рау. Со своей стороны министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призвал Россию «прекратить заниматься демонстрацией силы». «Оружие дипломатов – аргументы, и мы должны делать так, чтобы ситуация не дошла до момента, когда дипломатия становится беспомощной», – отметил Ауреску.