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Газета "Кишиневские новости"

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Экс-премьер Молдовы Кику за смешные парламентские выборы

24 апреля
14:06 2021
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В эфире телеканала Prime бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что поспешил со своей отставкой в конце прошлого года.

К такому выводу он пришел по причине того, что проведение досрочных парламентских выборов затягивается. То есть, у Кику уже тогда были намерения создать свой личный политический проект, а именно «Партию развития и объединения». Она была зарегистрирована неделю назад. «Мы не терпим популизма. Каждое активное формирование, которое есть сейчас на политической арене, выступает перед избирателями с невыполнимыми обещаниями – тройное увеличение пенсий, зарплаты в тысячу евро, и все это завтра. Мы не будем давать популистких обещаний», – грозился Кику. Он считает, что гражданский мир в Молдове могут обеспечить лишь досрочные парламентские выборы. При этом бывший премьер настаивает на том, чтобы они прошли по смешанной системе, которая впервые была опробована в 2019 году. 

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