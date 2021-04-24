В эфире телеканала Prime бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что поспешил со своей отставкой в конце прошлого года.

К такому выводу он пришел по причине того, что проведение досрочных парламентских выборов затягивается. То есть, у Кику уже тогда были намерения создать свой личный политический проект, а именно «Партию развития и объединения». Она была зарегистрирована неделю назад. «Мы не терпим популизма. Каждое активное формирование, которое есть сейчас на политической арене, выступает перед избирателями с невыполнимыми обещаниями – тройное увеличение пенсий, зарплаты в тысячу евро, и все это завтра. Мы не будем давать популистких обещаний», – грозился Кику. Он считает, что гражданский мир в Молдове могут обеспечить лишь досрочные парламентские выборы. При этом бывший премьер настаивает на том, чтобы они прошли по смешанной системе, которая впервые была опробована в 2019 году.