С 30 апреля до 10 мая с левого берега Днестра на правый, а также в город Бендеры, будет обеспечено беспрепятственное передвижение, сообщает МОЛДПРЕСС.

От Бюро по реинтеграции в Тирасполь было отправлено письмо с предложением ослабить контроль на административной границе. В ответном послании приднестровские власти подтвердили, что на пасхальные праздники пересекать Днестр в обоих направлениях можно без предварительного согласования с местными кризисными центрами. Также в письме отмечается, что если положительная тенденция снижения числа заболевших коронавирусом сохранится, то можно будет вернуться к механизму передвижения граждан, который был до введения карантинного режима.