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Газета "Кишиневские новости"

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Пасха в Молдове объединяет два берега Днестра

24 апреля
14:06 2021
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С 30 апреля до 10 мая с левого берега Днестра на правый, а также в город Бендеры, будет обеспечено беспрепятственное передвижение, сообщает МОЛДПРЕСС.

От Бюро по реинтеграции в Тирасполь было отправлено письмо с предложением ослабить контроль на административной границе. В ответном послании приднестровские власти подтвердили, что на пасхальные праздники пересекать Днестр в обоих направлениях можно без предварительного согласования с местными кризисными центрами. Также в письме отмечается, что если положительная тенденция снижения числа заболевших коронавирусом сохранится, то можно будет вернуться к механизму передвижения граждан, который был до введения карантинного режима. 

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