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Газета "Кишиневские новости"

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Киргизский президент подрабатывает в области фармакологии

Киргизский президент подрабатывает в области фармакологии
24 апреля
12:36 2021
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В Киргизии очередной скандал. В резиденции президента глава государства лично занимается приготовлением лекарства от COVID-19, сообщает издание «Вести».

В средствах массовой информации этой среднеазиатской страны появилась масса публикаций, в которых говорится, что коронавирус можно излечить настойкой иссык-кульского корня, также называемого аконит. «При появлении симптомов немедленно отправляйтесь в больницу, не лежите дома. Наши врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии, узнать о лекарстве можно из видеоматериалов», – сообщил в социальных сетях президент Садыр Жапаров. Также он рассказал, что только ему ведомы пропорции, которые необходимо соблюдать при изготовлении чудо-настойки. В сети появилось видео, на нем видно как в подвале резиденции президента лекарство разливают в пластиковые бутылки. Жапаров утверждает, что изобрел препарат, когда сидел в тюрьме, и вылечил им немало заключенных. Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев активно пропагандирует президентское средство от коронавируса, и даже демонстративно выпил чашку настойки на пресс-конференции.

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