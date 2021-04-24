Депутаты от фракции PAS оспорили в Конституционном суде решение парламентского большинства. Также Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности, одним из итогов которого стало требование президентом от прокуратуры расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом. Экс-председатель КС Думитру Пулбере прокомментировал эти события в эфире программы «Дело принципа» на канале Accent TV

«Во — первых, этот спор неподсуден Конституционному суду, я имею ввиду то, что депутаты оспорили решение парламента. Если оспорили решение парламента о назначении судьи Лупашку — это один момент. А если оспорили решение об отзыве госпожи Маноле, то это неподсудно Конституционному суду, потому что, согласно новому Административному кодексу, этот спор рассматривается в административном порядке. Второе — Высший совет безопасности не имеет права требовать, потому что это не конституционный орган. В Конституции такой орган, как ВСБ не предусмотрен. Поэтому консультативный орган при президенте имеет право только просить или рекомендовать тех или иных должностных лиц. И еще — если то или иное должностное лицо не выполнит или не исполнит в данном случае, как там прописано, требования ВСБ, то никаких юридических последствий не будет», — отметил Думитру Пулбере.