Суббота, 24 апреля 2021, 12:32

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Пулбере: ВСБ не имеет права требовать – это не конституционный орган

Пулбере: ВСБ не имеет права требовать – это не конституционный орган
24 апреля
12:16 2021
Версия для печати

Депутаты от фракции PAS оспорили в Конституционном суде решение парламентского большинства. Также Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности, одним из итогов которого стало требование президентом от прокуратуры расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом. Экс-председатель КС Думитру Пулбере прокомментировал эти события в эфире программы «Дело принципа» на канале Accent TV

«Во — первых, этот спор неподсуден Конституционному суду, я имею ввиду то, что депутаты оспорили решение парламента. Если оспорили решение парламента о назначении судьи Лупашку — это один момент. А если оспорили решение об отзыве госпожи Маноле, то это неподсудно Конституционному суду, потому что, согласно новому Административному кодексу, этот спор рассматривается в административном порядке. Второе — Высший совет безопасности не имеет права требовать, потому что это не конституционный орган. В Конституции такой орган, как ВСБ не предусмотрен. Поэтому консультативный орган при президенте имеет право только просить или рекомендовать тех или иных должностных лиц. И еще — если то или иное должностное лицо не выполнит или не исполнит в данном случае, как там прописано, требования ВСБ, то никаких юридических последствий не будет», — отметил Думитру Пулбере.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,87–0,08%
EUR21,61–0,10%
GBP24,80–0,09%
UAH0,64–0,08%
RON4,39–0,08%
RUB0,24–0,08%

Курсы валют в MDL на 24.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд