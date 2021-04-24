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Газета "Кишиневские новости"

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Бухарест вмешивается во внутреннюю политику Молдовы

24 апреля
12:16 2021
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Румынские дипломаты озаботились решениями, принимаемыми в молдавском парламенте, об этом они сообщают в социальных сетях.

«Посольство Румынии в Кишиневе обеспокоено действиями некоторых политических партий в Кишиневе, направленных против Конституционного суда Молдовы, в том числе, попытки изменить его состав. Все эти действия указывают на несоблюдение конституционных положений и напрямую влияют на независимость КС», – отмечается в сообщении на странице посольства Румынии в Facebook. Дипломатам соседней страны не понравилось решение парламентского большинства от 23 апреля, когда депутаты отозвали полномочия председателя Конституционного суда Доминики Маноле. Она в свою очередь, ранее констатировала: есть все основания для того, чтобы президент Майя Санду распорядилась о роспуске ныне действующего парламента. В парламентском большинстве назвали такое решение «узурпацией власти Конституционным судом».  

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