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Газета "Кишиневские новости"

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Россия протягивает руку братской помощи Молдове

Россия протягивает руку братской помощи Молдове
24 апреля
12:06 2021
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Сегодня, 24 апреля Игорь Додон перед вылетом из Москвы на Родину сообщил о том, что он вместе с российскими парламентариями доставит ценный груз гуманитарной помощи от российских друзей – 142 тысячи доз вакцины от коронавируса Sputnik-V. Еще 40 тысяч будут доставлены в следующей партии.

Председатель ПСРМ пояснил, что помощь предоставлена безвозмездно благодаря письму, которое Зинаида Гречаный направила российскому лидеру в конце февраля нынешнего года. Этот благородный жест стал возможен после договорённостей с президентом России Владимиром Путиным, с которым Игорь Додон обсуждал этот вопрос, еще будучи президентом Республики Молдова.

«Благодарим наших российских партнеров за такую щедрую братскую помощь народу Молдовы! Российская Федерация – стратегический партнер, который всегда рядом с Молдовой!» – произнес на борту грузового самолета лидер социалистов.

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